المفتي قبلان: لحماية القطاع العام ودعم القطاع الخاص وتطوير دور المؤسسات الرقابية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إنه “يجب حماية القطاع العام ودعم القطاع الخاص وتطوير دور المؤسسات الرقابية وتطوير عمل القضاء وخصوصا أن ما نعاني منه هو بسبب فساد المرفق العام ولفلفة القضاء والحماية السياسية”.

وشدد المفتي قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الامام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت على “ضرورة حماية البلد من الخضات السياسية والدعايات المسمة لأن البلد يعيش قطوع أزمة حادة سياسيا وماليا وحماية البلد تكون بتطوير إمكاناته وتقوية مناعته”، وتابع “هذا لا يمكن أن نصل إليه إلا عبر ورشة إصلاح سياسي وتضامن وطني وقضاء نزيه ومؤسسات رقابة ومحاسبة بلا تدخل سياسي”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “الدولة مديونة ومنهوبة ومسلوبة الإرادة والقرار والوهن وانعدام الثقة بها أوصلاها إلى عجزها، وعدم قدرتها على حل أي مشكلة”، واضاف “حتى النفايات باتت من الأزمات المستعصية والكارثية التي لا يمكن أن تحل في ظل هذا المناخ السياسي الطائفي المناطقي المشحون والمجير لغايات وأهداف خاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام