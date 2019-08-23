الشيخ ياسين: الحرب الاقتصادية الاميركية على لبنان سببها فشل المشروع الصهيوتكفيري

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الاميركية على لبنان شعبا ومؤسسات تحت مسميات واهية كالعقوبات ما هي الا نتيجة لفشل ادواتها في المشروع الصهيوتكفيري من الامساك بالوضع اللبناني”.

ودعا الشيخ ياسين الجمعة “المسؤولين في لبنان الى ممارسة أقصى درجات الوطنية للحفاظ على استقرار لبنان وتماسك وضعه”، ونوه “بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدافع عن لبنان بكل مكوناته”.

وطالب الشيخ ياسين “المجلس النيابي بالقيام بدوره والاسراع بعقد جلساته التشريعية لاقرار القوانين التي تحصن الوضع الاقتصادي والمالي وتواكب كل التطورات في المنطقة”.

من جهة ثانية، قال الشيخ ياسين “في اجواء ذكرى انتصار لبنان على التكفيريين نؤكد أهمية الثلاثية الالماسية جيش وشعب ومقاومة التي حصنت لبنان وتحصنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام