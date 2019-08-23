الشيخ دعموش: التحرير الثاني ما كان ليتحقق لولا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “إنجاز التحرير الثاني ما كان ليتحقق لولا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت مرة جديدة أنها قادرة على تحرير الأرض وحماية لبنان، فكان تحرير الجرود الشرقية من الإرهاب التكفيري انتصارا لمنطق المقاومة ولمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

وأكد الشيخ دعموش في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت أن “هذا الإنجاز جعل لبنان أكثر أمنا واستقرارا ومنعة، وأسقط الرهانات الأميركية الإسرائيلية التي كانت معقودة على داعش والنصرة لضرب المقاومة وإنهاكها وإضعاف لبنان”.

وأوضح الشيخ دعموش أن “المعارك مع المجموعات الإرهابية التكفيرية خاضتها المقاومة والجيش اللبناني في إطار عملية تكاملية”، وشدد على أن “الجيش والمقاومة كلاهما عامل قوة للبنان، وأن كلا منهما يكمل دور الآخر ويشكل سندا للآخر، وليس نقيضا أو منافسا له”، وتابع “هما عندما يجتمعان ويتكاملان ويتعاونان يحققان نتائج مهمة ويصنعان إنجازات وانتصارات كبيرة للبنان”.

من جهة ثانية، لفت الشيخ دعموش الى ان “حزب الله نوه بالجهود التي أدت الى المصالحة بين الأطراف السياسية وإزالة التوتر والقلق الذي كان سائدا في البلد، وهو ينظر بإرتياح لعودة الحكومة إلى جلساتها الإعتيادية، وأكد أن “الأولوية في هذه المرحلة هي لمعالجة الملفات الإقتصادية والمعيشية، وإنماء المناطق المهملة والمحرومة، ووقف الهدر والفساد الذي يرهق مالية الدولة”.

المصدر: الشيخ دعموش