بوتين: واشنطن أطلقت يديها لنشر الصواريخ المحظورة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن الولايات المتحدة أطلقت يديها لنشر الصواريخ المحظورة في عدة مناطق من العالم بتخلصها من قيود معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وقال بوتين، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، “كل هذا لا يترك مجالاً للشك حول الخطط الحقيقية للولايات المتحدة: إطلاق يديها لنشر الصواريخ المحظورة في عدة مناطق من العالم بتخلصها من القيود الموضوعة”. في السياق، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا “لن تتورط في سباق تسلح”. وقال بوتين، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، “لم ولن نرغب في التورط في سباق تسلح مكلف ومدمر لاقتصادنا. واسمحوا لي أن أذكركم أن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية