“فيسبوك” يتواصل مع شركات الإعلام لترخيص إعادة نشر المحتوى الإخباري

أكد موقع “فيسبوك” أنّه يُعيّن فريقًا من الصحافيين المخضرمين للمساعدة في الإشراف على الأخبار في علامة تبويب الأخبار التي ستُطلق قريبًا.

وجاء التأكيد بعدما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ “فيسبوك” يوظّف منسقين بدلاً من الاعتماد فقط على الخوارزميات لتحديد القصص والأخبار التي يراها مستخدمو الموقع.

وسيتم تكليف فريق صغير من المحررين باختيار أهم القصص الإخبارية المحليّة ذات الصلة. وسيظهر المحتوى في قسم الأخبار العلوي في علامة التبويب الجديدة المرتقب إطلاقها في الخريف.

وقالت الشركة إنّ الفريق سيقوم برعاية الأخبار العاجلة والقصص الرئيسية، لكنه لن يكون مسؤولاً عن واجبات التحرير الأخرى، مثل تحرير العناوين أو المقالات الإخبارية أو كتابة المحتوى.

أمّا المحتوى الآخر في علامة تبويب الأخبار، فسيكون اختياره بشكل أساسي من الخوارزميات. وقال فيسبوك إنه سيبحث عن عناصر تحكم المستخدم، والصفحات التي يتبعها المستخدمون، والناشرون الذين يشتركون في وسائل إعلامهم والأخبار التي يتفاعلون معها، كإشارات لأنواع الأخبار الشخصية التي سيتم نشرها في علامة تبويب الأخبار.

وقالت رئيسة “شراكات أخبار فيسبوك”، كامبل براون،: “هدفنا من تبويب الأخبار هو توفير تجربة شخصية وثيقة الصلة للأشخاص. ستظهر غالبية القصص التي سيراها المستخدمون في علامة التبويب عن طريق اختيار حسابي”. وأضافت “بالنسبة لقسم الأخبار الأعلى في علامة التبويب، نجمع فريقًا صغيرًا من الصحافيين لضمان أننا نسلط الضوء على القصص الصحيحة”.

وبحسب “ذا فيرج”، سيكون ذلك بمثابة تطور لنهج فيسبوك المتغير باستمرار حول الأخبار، والذي تحوّل أخيراً للترويج للمحتوى المحلي والتخلي عن خطة لنقل الناشرين إلى خلاصة منفصلة في تطبيقه المحمول.

المصدر: العربي الجديد