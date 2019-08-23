#بوتين يكلف وزارتي الدفاع والخارجية بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأميركية على روسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 13:38

#بوتين يكلف وزارتي الدفاع والخارجية بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأميركية على روسيا (سبوتنيك)

منذ 33 mins 23 August، 2019
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