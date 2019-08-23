ديدان مخيفة في الإسكندرية

سبب انتشار الديدان البيضاء بكثافة كبيرة على رمال شاطئ البحر الأبيض المتوسط، في الدخيلة، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بالترافق مع انتشار أسماك صغيرة نافقة، بحالة من الذعر والسخط العام بين المصطافين، نتيجة الخسائر المالية الكبيرة التي تكبّدوها، بعد مجيئهم من محافظات مختلفة لقضاء عدة أيام على شواطئ المحافظة.

رفض المئات من المصطافين والأهالي النزول إلى البحر في اليومين الماضيين، خوفاً على صحتهم، خصوصاً أنّ تلك الديدان حيّة وتعيش داخل المياه، وتأتي بها الأمواج بالآلاف إلى الرمال. ويتبادل عدد من المسؤولين بالمحافظة الاتهامات، إذ يرى البعض أنّ شركة الصرف الصحي مسؤولة عن هذا الوضع، وترى جهات أخرى أنّ مراكب الصيد والغاز هي السبب، فيما وجه البعض الاتهامات إلى محافظة الإسكندرية ووزارة البيئة لجهة عدم الاهتمام بالشواطئ وتنظيفها قبل بدء موسم الصيف.

وفي هذا الاطار اكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين الدكتور الحسيني عوض، أنّ مشكلة انتشار ديدان على شواطئ الإسكندرية، خصوصاً شاطئ الدخيلة، تقع ضمن نطاق مسؤولية هيئة الصرف الصحي. ويؤكد أنّ النقابة لا دخل لها في حلّ الأزمة، مطالباً بتشكيل لجان متخصصة من خبراء علوم الحيوان والمعاهد البحثية ومن وزارة الصحة وأساتذة قسم علوم الحيوان بكلية العلوم، لمعرفة سبب ظهور الديدان على شواطئ الإسكندرية، خصوصاً شاطئ الدخيلة، كما يجب تحليل المياه المحيطة وتحليل أنسجة وخلايا تلك الديدان بالتعاون مع وزارة البيئة، للوصول إلى سبب وجودها وانتشارها بهذه الكمية، والتأكد من عدم قدرة الديدان على نقل عدوى للإنسان، وتجنب ظهور مشاكل مستقبلية تؤثر على صحة الإنسان والأسماك.

الى البرلمان

بدوره تقدم عضو مجلس النواب (البرلمان) عن دائرة الدخيلة، النائب مصطفى الطلحاوي، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بشأن ظهور وانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام. وأوضح أنّ شواطئ الدخيلة والمكس تعاني من عدم الاهتمام بأوضاعها، حتى أنّ المصطافين والأهالي لا يأتون إليها خوفاً على صحتهم، خصوصاً لما يمكن أن تسببه مياه تلك الشواطئ من مشاكل للأطفال.

المصدر: العربي الجديد