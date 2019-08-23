وحدات الجيش السوري تبسط سيطرتها على بلدات اللطامنة ولطمين ومورك ومعركبة وكفرزيتا ولحايا بريف حماة الشمالي بعد إحكام السيطرة على بلدة خان شيخون الاستراتيجية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 13:38

وحدات الجيش السوري تبسط سيطرتها على بلدات اللطامنة ولطمين ومورك ومعركبة وكفرزيتا ولحايا بريف حماة الشمالي بعد إحكام السيطرة على بلدة خان شيخون الاستراتيجية

منذ 1 ساعة 23 August، 2019
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