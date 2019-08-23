التلفزيون السوري: وحدات من الجيش السوري تسيطر على بلدات كفر زيتا ومورك واللحايا ولطمين ومعركبة بريف حماه الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 13:38

التلفزيون السوري: وحدات من الجيش السوري تسيطر على بلدات كفر زيتا ومورك واللحايا ولطمين ومعركبة بريف حماه الشمالي

منذ 1 ساعة 23 August، 2019
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