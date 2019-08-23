بحرية الحرس الثوري الايراني: نرصد باستمرار القوات الأجنبية بالمنطقة

أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الأميرال علي رضا تنكسيري أن “منظومات الرصد الايرانية ترصد وباستمرار القوات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات المحتملة”. وفي تصريح ادلى به لوكالة “ارنا” الجمعة، قال الأميرال تنكسيري، إن “القوات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة لا توفر الأمن لنا لذا فإنه علينا نحن وسائر دول المنطقة توفير الأمن فيها”.

وأكد الأميرال تنكسيري أن “الأمن في المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة نفسها ودون ذلك لن يكون مجديا”، قائلاً إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية والدول السبع الواقعة في جنوب ایران اي تحالف “7+1″ هي التي يجب ان توفر الامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان”. وأوضح قائد القوة البحرية للحرس الثوري أننا “وفقاً لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية مكلفون دوماً بالحفاظ على اعلى درجات الجهوزية والاستعداد وأن نرفع مستوى قدراتنا القتالية باستمرار”.

المصدر: وكاالة انباء فارس