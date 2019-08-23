الجماهير الفلسطينية تستعد للمشاركة في جمعة “لبيك يا اقصى”

تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة في جمعة “لبيك يا أقصى”.

يشار إلى أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات الجمعة الواحدة والسبعين بعنوان “جمعة لبيك يا أقصى” والتي تتزامن مع الذكرى الـ 50 لجريمة حرق المسجد الأقصى.

وقالت الهيئة “إن كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً ستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية”.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية في تاريخ 31/مارس/2018 في ذكرى يوم الارض، للمطالبة بالعودة إلى فلسطين التاريخية، وكسر الحصار المستمر على قطاع غزة، الامر الذي قابلته قوات الاحتلال بالإعتداء المباشر على المشاركين في المسيرة، ما لارتقاء مئات الشهداء واصابة عشرات الآلاف.

المصدر: فلسطين اليوم