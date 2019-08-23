قوى الأمن الداخلي: توقيف 125 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 10:07
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قوات من الجيش السوداني تنتشر في شوارع بورتسودان والمجلس السيادي يقرر إرسال وفد لاحتواء الصراع القبلي
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كوريا الشمالية: مستعدون للحوار وللمواجهة مع واشنطن التي عليها الحذر من الحسابات الخاطئة المتمثلة باستمرار فرض العقوبات
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الرئيس الإيطالي يحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا أمام الاحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي يكون قابلا للحياة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
قوى الأمن الداخلي: توقيف 125 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب واطلاق نار
منذ 56 mins
23 August، 2019
لبنان
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