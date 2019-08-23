قوى الأمن الداخلي: توقيف 125 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 10:07

قوى الأمن الداخلي: توقيف 125 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب واطلاق نار

منذ 56 mins 23 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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