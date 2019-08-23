هواوي نفت التخطيط لإطلاق هاتف ذكي مزود بنظام HarmonyOS

نفت شركة “هواوي” رسميا أنها تخطط لإطلاق هاتف ذكي مزود بنظام “HarmonyOS” التابع لها في الأشهر المقبلة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Vincent Yang في حديث مع وسائل الإعلام في نيويورك “إن الشركة الصينية لا تعتزم إطلاق هاتف ذكي يعمل بنظام HarmonyOS هذا العام”.

وأكد أن شركة “هواوي” تعتزم إطلاق منتجات ذكية أخرى مزودة بنظام HarmonyOS الجديد، مثل التلفزيونات الذكية والساعات الذكية، وكلاهما سيصلان إلى رفوف المتاجر قبل نهاية هذا العام.

وأشار الى أن الشركة تريد “الإستقرار على معيار واحد، ومنظومة واحدة”، لذلك لا توجد وسيلة لإمتلاك هواتف ذكية بأنظمة تشغيل مختلفة.

وسيكون HarmonyOS عبارة عن نظام تشغيل إحتياطي سيتم اللجوء إليه في حال تفاقم الوضع بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وتم منع الشركة الصينية من التعامل كليا مع الشركات الأميركية.

وحاليا، حصلت شركة “هواوي” على تمديد إضافي يتيح لها مواصلة التعامل مع الشركات الأميركية، بما في ذلك شركة “غوغل” لمدة 90 يوما إضافية حتى يتم التوصل إلى حل في الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وكال الصحافة الفرنسية