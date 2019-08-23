صواعق تقتل 4 أشخاص على الأقل في بولندا وسلوفاكيا

أكدت قوات الإنقاذ البولندية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الخميس، وأصيب 22 آخرون بسبب عاصفة رعدية قوية في جبال “تاترا”.

وأشارت وسائل إعلام بولندية إلى أن طفلا كان من بين الضحايا.

من جهتها، قالت خدمة الإنقاذ الجبلي في سلوفاكيا إن رجلا قتل بعدما أسقطته صاعقة في واد ضيق في “وست تاتراس” على الحدود مع بولندا.

وأفاد شهود عيان لقناة “تي.في.إن 24” التلفزيونية بأن صاعقة ضربت مجموعة من السياح في جبل “جيفونت” الذي يبلغ ارتفاعه 1894 مترا.

وقالت محطة تلفزيون “تي.في.بي. إنفو”، إن أربع طائرات هليكوبتر وعددا من رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون على مساعدة الضحايا.

ويسعى السائحون الذين يتسلقون جبل “جيفونت” في بولندا غالبا للوصول إلى القمة، حيث يوجد صليب حديدي بارتفاع 15 مترا نصب عام 1901.

المصدر: وكالة رويترز