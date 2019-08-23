الجيش السوداني يتدخل لاحتواء صراع قبلي شرق البلاد

نشر الجيش السوداني قواته في شوارع مدينة بورتسودان، اليوم الخميس، لاحتواء صراع قبلي نجم عنه مصرع مواطن وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن شهود عيان تأكيدهم أن قوات الجيش انتشرت في العديد من أحياء المدينة، الفاصلة بين مناطق إقامة القبيلتين المتصارعتين.

من جهته، أفاد مصدر بالمجلس السيادي أنه تم إرسال وفد لبورتسودان من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلقات نارية ببورتسودان، إثر صراع قبلي.

وأعرب “تجمع المهنيين السودايين”، عن أسفه للأحداث الدامية في المدينة، والغياب الكامل للأجهزة العسكرية والنظامية والحاكم المكلف ولجنته الأمنية.

وشهدت مدينتا القضارف وبورتسودان صراعات قبلية في وقت سبق بدأت في شكل خلافات بسبب ندرة المياه.

المصدر: وكالة الاناضول