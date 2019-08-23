نائب المندوب الروسي بالامم المتحدة: نحن على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح جديد

حذر نائب المندوب الروسي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ دميتري بوليانسكي من أن “​العالم​ بات على أعتاب سباق تسلح غير قابل للسيطرة عليه بسبب طموحات ​الولايات المتحدة​”.

وأشار بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي​ حول الخطط الأميركية لتطوير الصواريخ​ التي كانت محظورة بموجب معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى إلى أن “​واشنطن​ كانت تعمل بشكل ممنهج على تدمير المعاهدة منذ فترة طويلة”، لافتاً الى أن “التهديدات والتصريحات الأميركية لم تترك أي شكوك بأن واشنطن كانت تسعى لمثل هذا الوضع، وأنها كانت تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بشكل ممنهج ومنذ فترة طويلة”.

ولفت الى أن “​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أعلن مطلع آب الحالي عن إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على الأرض خلال أشهر”، مشيراً الى أنه “من المستحيل تطوير مثل هذه الأسلحة خلال مثل هذه الفترة القصيرة”.

ولفت بوليانسكي إلى أن “تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، التي ينتهي سريانها في عام 2021 “بات مهدد أيضا”، حيث أعلن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين أنهم لا يهتمون بتمديدها”.

وتوجه بوليانسكي إلى الحلفاء الأوروبيين لواشنطن، مؤكداً “أنهم يساعدون الولايات المتحدة على إعادة الوضع حين كانت الصواريخ مصوبة باتجاه المدن الأوروبية من جميع الجهات”. واعتبر “أننا كلنا بتنا على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح غير قابل للسيطرة وغير خاضع لأي تنظيم، وذلك بسبب الطموحات الجيوسياسية الأميركية”.

المصدر: وكالات