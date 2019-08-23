القضاء الجزائري يأمر بحبس وزير العدل السابق

أصدر القاضي المستشار بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، قرارا بإيداع وزير العدل السابق، الطيب لوح، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ومثل لوح في وقت سابق من اليوم الخميس أمام المحكمة العليا للتحقيق معه بقضايا فساد، بعد أن فتح الديوان الجزائري لمكافحة الفساد تحقيقا ضده، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ووجهت للوح، وهو آخر وزير للعدل في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تهم تتعلق بـ “إساءة استغلال الوظيفة”، و”عرقلة السير الحسن للعدالة”.

يذكر أن الاحتجاجات الأسبوعية التي تشهدها الجزائر منذ فبراير المنصرم، دفعت بسلطات البلاد إلى بدء “حملة تطهير ومكافحة للفساد”، نجم عنها سجن العديد من الوزراء ورجال الأعمال.

المصدر: وكالات