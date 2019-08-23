رئيس الحكومة التونسية يتخلى عن صلاحياته للوزير مرجان

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه قرر تفويض صلاحياته بصفة وقتية، حتى نهاية الحملة الانتخابية، إلى كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

وقال الشاهد اليوم الخميس، في كلمة بثتها القناة الوطنية الأولى، إنه اتخذ هذا القرار بحسبما ينص عليه الفصل 92 من دستور البلاد.

وصرح بأنه اتخذ هذا القرار عن قناعة، مؤكدا أنه يريد أن يطلب ثقة التونسيين بإمكانياته الخاصة.

وشدد في كلمته على أن الجمهورية والديمقراطية أفضل من المصالح الخاص، مستشهدا بكلمة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي “الكل ماشي والدولة باقية”.

وأوضح الشاهد في رده على من طلبوا منه الاستقالة للتفرغ للانتخابات، أن استقالته تعني استقالة الحكومة ككل، مبينا أنه من باب المسؤولية، اختار عدم تعطيل عمل الدولة لأن تونس أمانة.

وأعرب رئيس الحكومة عن استغرابه من تصريحات بعض السياسيين الذين يتحدثون دون دراية عن الدستور الذي يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية دون التخلي عن منصبه.

المصدر: وكالات