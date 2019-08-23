ايطاليا: جولة جديدة من المشاورات للخروج من الأزمة الحكومية

أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الخميس، بعد يومين من المشاورات حول حل الأزمة الحكومية انه سيبدأ جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي القوى السياسية في البلاد يوم الثلاثاء .

وقال ماتاريلا “فقط الحكومات التي تحصل على الثقة البرلمانية على أساس البرنامج يمكن أن يصادق عليها وفي غياب مثل هذه الظروف، فإن المخرج الوحيد هو الانتخابات”، مشيرا إلى أن “المشاركين في المشاورات أبلغوه بوجود مفاوضات الرامية إلى تشكيل أغلبية برلمانية جديدة”.

وأضاف ماتاريلا “من واجبي المطالبة بإيجاد حلول معجلة “، وتابع “سوف أعقد مشاورات جديدة ستبدأ يوم الثلاثاء من اجل استخلاص النتائج واتخاذ القرارات اللازمة”.

وكان ماتاريلا قد قبل الثلاثاء الماضي استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، واقترح أن يستمر في تولى منصب رئيس الحكومة حتى تنتهي الأزمة السياسية.

المصدر: سبوتنيك