اليمن: وقفة شعبية في حجة دعما للجيش واللجان وتنديدا بجرائم العدوان

أقيمت وقفة شعبية في مدينة عبس بمحافظة حجة اليمنية الخميس دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية وتنديدا بالعدوان السعودي الاميركي.

وأكد المشاركون في الوقفة على “استمرار دعم المرابطين في الجبهات بقوافل الرجال والغذاء والمال وبذل كل غال ورخيص دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية”.

وثمن المشاركون “التلاحم الشعبي والثبات والصمود في مواجهة العدوان وبتضحيات الشعب والجيش واللجان الشعبية في اليمن”، وأشادوا “بإنجازات التصنيع العسكري في مجال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والتي آخرها صناعة وتطوير منظومات الدفاعات الجوية”.

المصدر: موقع انصار الله