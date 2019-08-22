معلومات تتحدث عن هروب قائد جيش العزة جميل الصالح إلى ريف #إدلب الشمالي مع أموال ضخمة كان قد جمعها خلال تواجده في ريف #حماة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 23:33

معلومات تتحدث عن هروب قائد جيش العزة جميل الصالح إلى ريف #إدلب الشمالي مع أموال ضخمة كان قد جمعها خلال تواجده في ريف #حماة الشمالي

منذ 36 mins 22 August، 2019
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