عبد السلام يبحث مع السفير الصيني سبل دعم الحل السياسي في اليمن

بحث رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام هاتفيا مع السفير الصيني في اليمن، آخر المستجدات السياسية والإنسانية في البلاد ومسار اتفاقية السويد.

وأكد عبد السلام على “سبل دعم الحل السياسي في اليمن والحفاظ عليه من أي تفتيت”.

من جهته، أكد السفير الصيني على “مواقف بلاده الداعمة للعملية السياسية والإنسانية”، وأشار إلى أن “الحرب لن تخلق أي حل بل تفاقما الأزمة”.

يأتي هذا في سياق الجهود التي يبذلها الوفد اليمني المفاوض لدفع الحلول السياسية للأمام وإنهاء معاناة اليمنيين والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

المصدر: موقع انصار الله