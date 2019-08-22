ماكرون: لحل بين باكستان والهند عبر الحوار وتجنب التصعيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه “خلال الأسابيع القادمة ستقوم فرنسا بتسلم أول طائرة من طراز رافال إلى الهند”.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “كما كان متفقا عليه، سنرسل أول طائرة رافال فرنسية إلى الهند خلال الأسابيع المقبلة ضمن صفقة بيع طائرات رافال حربية فرنسية إلى الهند وعملية إرسال الطائرة تعد ذات أهمية رمزية بالنسبة لتعاوننا”، وتابع “لدينا هدف مشترك وهو الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب وقد توصلنا لنتائج”.

واوضح ماكرون “تطرقنا كذلك بشكل عميق لمسألة كشمير ولقرار الهند إلغاء الوضع الخاص للإقليم وأنا ذكّرت رئيس الوزراء مودي بضرورة أن يتم التوصل لحل بين باكستان والهند عبر الحوار وتجنب التصعيد وخفض التوتر”، وتابع “رئيس الوزراء مودي أكد لي على تمسكه بالاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب ومكافحة التصعيد”

المصدر: سبوتنيك