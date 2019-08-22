دعوات للمشاركة في مسيرات العودة الجمعة على حدود غزة

تستعد الجماهير الفلسطينية الجمعة للنفير العام على كافة مخيمات العودة وكسر الحصار المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر، لإيصال العديد من الرسائل المهمة إلى العدو الإسرائيلي تزامنا مع احياء الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

دعوات واستنفار كبير بين عناصر الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة الحاشدة غدا الجمعة تحت عنوان “لبيك يا أقصى” تأكيدا على تمسك وحماية أبناء شعبنا للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض منذ 50 عاماً إلى هجمة إسرائيلية حاقدة بدءً من اشعال الحريق إلى التهويد وحفر الانفاق والتقسيم الزماني والمكاني والاعتقالات وغيرها الكثير من الممارسات والمضايقات الإسرائيلية بحق المقدسيين.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار “جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة غداً الجمعة ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (لبيك يا أقصى) تأكيداً على تمسك الجماهير بالمسجد الأقصى وعدم التفريط به”.

من جهته، قال خميس الهيثم(أحد أعضاء الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار في مدينة غزة) إن “غدا استنفار كبير لجماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة والفاعلة في مسيرة العودة لإيصال رسالة واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مفادها ان القدس ليست وحدها وأن جماهير قطاع غزة مستعدة للتضحية من أجل القدس والأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم