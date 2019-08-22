كتائب حزب الله العراق: نحمّل الأميركيين مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 20:55
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بوريس جونسون: نريد مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق يتوافق مع شركاتنا ومواطنينا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
كتائب حزب الله العراق: نحمّل الأميركيين مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية (يونيوز)
منذ 39 mins
22 August، 2019
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