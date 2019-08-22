كتائب حزب الله العراق: نحمّل الأميركيين مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 20:55

كتائب حزب الله العراق: نحمّل الأميركيين مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية (يونيوز)

منذ 39 mins 22 August، 2019
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