“حق”: ما يجري مع المعتقل حسن مشيمع هو نموذج صارخ لمعاناة سجناء الرأي في البحرين

أدانت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الخميس “تصريحات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين(التابعة للسلطة)”، واصفة إياها “بالمؤسسة الوهمية الحكومية التي ديدنها تلميع وتبيض انتهاكات النظام”.

واضافت حق أن “ما يجري للأستاذ حسن مشيمع(احد رموز المعارضة البحرينية المعتقل في سجون السلطة) من حرمان من الرعاية الطبية والعلاج يمثل نموذجا صارخا لما يعانية آلاف المعتقلين السياسين داخل السجون من حرمان ووحشية”.

وكان نجل “الأستاذ حسن مشيمع” علي مشيمع قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “إدارة السجن تمنع والده من الذهاب لمواعيده الطبية لتقوم المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان بنشر بيان تتهم فيه الأستاذ مشيمع بالامتناع عن الذهاب للمواعيد الطبية”.

وفي السياق، أكد “ممثل حركة حق في الخارج” عبد الغني الخنجر ان “حياة الأستاذ حسن مشيمع في خطر ويعاني من عدد من الأمراض الصحية التي تحتاج للمتابعة الدائمة” واضاف “ما يقوم به النظام من ممارسات ضد السجناء والمعتقلين هو جريمة منظمة تهدف للموت البطيء لعدد من الرموز والقيادات داخل السجون”، وذكر ان “مشيمع سجين رأي وما يجعله يرفض الذهاب لتلقي العلاج هي الطريقة المذلة واللاإنسانية التي تصاحب عملية نقله للطبيب”.

واعتبر خنجر ان “ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليست إلا أداة قذرة لتلميع صورة النظام وتبيض جرائمه”، مشددا على انها “تفتقد للمصداقية والنزاهة والضمير”.

المصدر: بريد الموقع