سريع: سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية

نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف قاصف 2K.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسحلة اليمنية العميد يحيى سريع أن “العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة”، وأضاف أن “العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأشار سريع إلى أن “عمليات الطيران المسير تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته التى بلغت خلال 48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى”.

المصدر: موقع انصار الله