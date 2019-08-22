سريع: سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 17:58

سريع: سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية

منذ 16 mins 22 August، 2019
قاصف ك 2
اليمن - عربي وإقليمي

نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف قاصف 2K.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسحلة اليمنية العميد يحيى سريع أن “العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة”، وأضاف أن “العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأشار سريع إلى أن “عمليات الطيران المسير تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته التى بلغت خلال 48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى”.

المصدر: موقع انصار الله

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