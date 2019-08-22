6 جرحى في اجتياح شاحنة لعدد من السيارات عند تحويلة نهر الموت اوتوستراد المتن السريع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2019 - 17:58

6 جرحى في اجتياح شاحنة لعدد من السيارات عند تحويلة نهر الموت اوتوستراد المتن السريع

منذ 35 mins 22 August، 2019
حوادث
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن جرح 6 اشخاص بعدما اجتاحت شاحنة عددا من السيارات عند تحويلة نهر الموت – اوتوستراد المتن السريع.
ولفت الى اصابة 3 لبنانيين هم: حسن المصري، كاروجان ماتوسيان، وجايسن ماتوسيان. وأصيب ايضا 3 سوريين في الحادث هم: عبير ابراهيم، ميساء مراد، وبشرى العطار.
ونقل الجرحى الى مستشفيي “هارون” و”مار يوسف”، وقد عملت عناصر مفرزة سير الجديدة على تحويل السير وتولت فرق البلدية فلش الرمول لامتصاص كميات الزيت التي تسربت من محركات السيارات المتضررة التي تم سحبها بعدما عاينها خبراء السير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة