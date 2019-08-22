بيسكوف: الكرملين لا نستبعد إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان خلال الأيام المقبلة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس أن “الكرملين لا يستبعد إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام المقبلة”.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين “بالفعل، لا نستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان في الأيام المقبلة”.

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في وقت سابق الخميس أن “الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأوضاع في إدلب السورية ويعتزم مناقشة الهجوم على القافلة العسكرية التركية في إدلب السورية”.

المصدر: سبوتنيك