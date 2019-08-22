الوفاء للمقاومة تؤكد انها ستستمر بوضع القضاء امام مسؤولياته حيال ملفات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 17:57
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الوفاء للمقاومة تؤكد انها ستستمر بوضع القضاء امام مسؤولياته حيال ملفات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة
منذ 57 mins
22 August، 2019
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