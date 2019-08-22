الوفاء للمقاومة تؤكد انها ستستمر بوضع القضاء امام مسؤولياته حيال ملفات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2019 - 17:57

الوفاء للمقاومة تؤكد انها ستستمر بوضع القضاء امام مسؤولياته حيال ملفات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة

منذ 57 mins 22 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة