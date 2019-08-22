غرامات مخفضة لرسوم السير السنوية بنسبة 85 % حتى 31-12-2019

ذكّرت هيئة ادارة السير و الاليات و المركبات المواطنين أن الإدارة هي بصدد إستيفاء رسوم السير السنوية مع غرامات مخفضة بنسبة ٨٥% لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ و ذلك بناء لاحكام المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤٤- موازنة عام ٢٠١٩

المصدر: تويتر