6 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بعمود كهرباء على طريق عام البرغلية – صور – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 14:41

6 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بعمود كهرباء على طريق عام البرغلية – صور

منذ 21 mins 22 August، 2019
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