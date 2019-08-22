#الخارجية_الروسية: خطط واشنطن لنشر صواريخ في منطقة أسيا والمحيط الهادئ من شأنها تهديد الأمن الدولي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 14:41

#الخارجية_الروسية: خطط واشنطن لنشر صواريخ في منطقة أسيا والمحيط الهادئ من شأنها تهديد الأمن الدولي (سبوتنيك)

منذ 41 mins 22 August، 2019
أخبار موقع المنار

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