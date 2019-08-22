#الخارجية_الروسية: خطط واشنطن لنشر صواريخ في منطقة أسيا والمحيط الهادئ من شأنها تهديد الأمن الدولي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 14:41
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إيران تكشف عن منظومة صواريخ "باور 373" بعيدة المدى بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية بحضور الرئيس الشيخ حسن روحاني
منظومة "باور 373" الإيرانية المحلية الصنع قادرة على كشف وتحديد 100 هدف في آن واحد والاشتباك مع 6 أهداف في وقت واحد
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: منظومة "باور 373" أقوى من منظومة "اس 300" وقريبة من منظومة "اس 400"
الشيخ روحاني: المياه الدولية يجب أن تكون آمنة للجميع ومستعدون للتعاون لضمان أمن مضيق هرمز لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: أكّدنا على مد يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع دول المنطقة والعالم
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الجمهورية الإسلامية لن تسمح بأن يأخذوا منها قطرة واحدة من حقها في مياه بحر قزوين
ظريف: إيران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي
سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عمليتين هجوميتين بطائرات "قاصف K2" على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير
المتحدث باسم القوات اليمنية: العمليتان استهدفتا منظومة الاتصالات العسكرية وخزانات ومحطة الوقود في قاعدة الملك خالد
اعتقال شاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه عند معتقل عوفر أثناء وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام
قيادة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال: دخول دفعة جديدة من الأسرى في الإضراب عن الطعام دعماً للأسرى الإداريين المضربين
حماس: العدوان المستمر على غزة وانتهاك حرمة الأقصى وسرقة الأراضي لن يواجه إلا بالصمود والبسالة والغلبة ستكون لشعبنا
الخارجية السورية: فتح معبر إنساني في منطقة صوران بريف حماة الشمالي للتخفيف من معاناة المواطنين جراء ممارسات الإرهابيين
المرصد المعارض يقر بمقتل 28 إرهابياً خلال الاشتباكات مع الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي
الخارجية الروسية: موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بشأن الوضع في إدلب السورية
رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي: "إسرائيل" أعلنت الحرب على العراق والسكوت على العدوان ليس موقفاً عقلانياً
10 قتلى و18 جريحاً من قوات حكومة الوفاق الليبية في ضربة جوية لقوات اللواء خليفة حفتر في السبيعة
المحكمة العليا الجزائرية تصدر مذكرة قبض دولية بحق وزير النفط السابق شكيب خليل بعد رفضه المثول أمام القضاء بتهم فساد
الاتحاد الأوروبي يعارض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار
الخارجية الروسية: روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وهي تشارك هناك في صياغة السياسة العالمية
النواب الكوسوفيون يقررون حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
بيونغ يانغ تتهم واشنطن وسيول بإثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتؤكد أنّها غير معنية بحوار ترافقه تهديدات عسكرية
مقتل 9 أشخاص وفقدان 35 آخرين جنوب غرب الصين إثر انهيارات طينية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
#الخارجية_الروسية: خطط واشنطن لنشر صواريخ في منطقة أسيا والمحيط الهادئ من شأنها تهديد الأمن الدولي (سبوتنيك)
منذ 41 mins
22 August، 2019
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