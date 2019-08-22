مجلس الوزراء التأم في بيت الدين برئاسة الرئيس عون بو صعب: سيتم البحث في تعيينات المجلس الدستوري

إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، في الاولى من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 46 بندا، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.

واعلن وزير الدفاع الياس بو صعب انه سيتم البحث في تعيينات المجلس الدستوري.

وردا على سؤال عن تصنيف لبنان، قال بو صعب “تفاءلوا بالخير تجدوه”.

وقال وزير الدفاع “سنعرض ان يشارك لبنان في قوات اليونيفل في الخارج، ليس تحت البند السابع اي لحفظ السلام وليس لفرض السلام، ولهذه المشاركة رمزية خاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام