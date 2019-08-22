جهانغيري: احبطنا بصمودنا مخططات اميركا المعادية

أكد النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن الجمهورية الإسلامية الايرانية “احبطت بصمودها مخططات اميركا المعادية”. وخلال مراسم افتتاح استاد “الشهداء” الرياضي في مدينة نوشهر شمال ايران، قال جهانغيري، “لقد تمكن باستراتيجية الصمود من احباط مخططات وبرامج اميركا”، مضيفاً أن “اميركا تهدد الحكومات والشركات الاجنبية (من التعامل مع ايران) الا انها لم تتمكن من تحقيق اهم اهدافها اي تدمير اقتصاد ايران”.

واكد أنه “رغم الحظر والضغوط الأميركية المعادية فقد تمّ تدشين الكثير من المشاريع في البلاد ومنها 11 مرحلة من مراحل حقل “بارس الجنوبي” للغاز وعدم تغيير سعر البنزين وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى تصديره الى الخارج، إذ ارتفع انتاج البلاد فيه من 52 مليون لتر يومياً في العام 2013 الى 110 ملايين لتر يومياً في الوقت الحاضر”.

المصدر: وكالة أنباء فارس