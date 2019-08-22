الخارجية السورية: فتح معبر انساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الارهابيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 10:55
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إيران تكشف عن منظومة صواريخ "باور 373" بعيدة المدى بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية بحضور الرئيس الشيخ حسن روحاني
منظومة "باور 373" الإيرانية المحلية الصنع قادرة على كشف وتحديد 100 هدف في آن واحد والاشتباك مع 6 أهداف في وقت واحد
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: منظومة "باور 373" أقوى من منظومة "اس 300" وقريبة من منظومة "اس 400"
الشيخ روحاني: لم تشهد أميركا ضعفاً وعزلة في التاريخ كما تشهد الآن ومشكلتنا معها استراتيجية وليست عسكرية أو اقتصادية
الشيخ روحاني: المياه الدولية يجب أن تكون آمنة للجميع ومستعدون للتعاون لضمان أمن مضيق هرمز لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء
وزير الدفاع الإيراني: إيران قادرة اليوم على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلاً عن المتوسطة والقريبة
العميد أمير حاتمي: أكّدنا على مد يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع دول المنطقة والعالم
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الجمهورية الإسلامية لن تسمح بأن يأخذوا منها قطرة واحدة من حقها في مياه بحر قزوين
سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عمليتين هجوميتين بطائرات "قاصف K2" على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة للعدوان بصامطة بجيزان وتصيبها بدقة
مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة غربي مدينة غزة
سوريا تعلن عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران بريف حماة الشمالي للتخفيف من معاناة المواطنين جراء ممارسات الإرهابيين
بيونغ يانغ تتهم واشنطن وسيول بإثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتؤكد أنّها غير معنية بحوار ترافقه تهديدات عسكرية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الخارجية السورية: فتح معبر انساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الارهابيين
منذ 10 mins
22 August، 2019
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