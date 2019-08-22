الخارجية السورية: فتح معبر انساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الارهابيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2019 - 10:55

الخارجية السورية: فتح معبر انساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الارهابيين

منذ 10 mins 22 August، 2019
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