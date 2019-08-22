الدفاع الايرانية: نعمل على تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي أن بلاده تقوم بتصنيع “صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة”، مضيفاً أنه “نتجه حالياً نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا “. وأضاف العميد حاتمي في كلمة له الخميس بمراسم ازاحة الستار عن منظومة “باور 373” الصاروخية محلية الصنع، أنه “قمنا بصناعة العديد من الفرقاطات والصواريخ والمعدات الدفاعية المختلفة لمواجهة اي تهديد لأمن بلادنا وشعبنا . ولفت الى ان الصناعات الدفاعية الايرانية ت”ولت تقديم الدعم لدبلوماسيتنا”، متابعاً “الصناعات الدفاعية الايرانية جاءت لتكون داعماً للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد، واننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على إصابة اهدافها ، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا “.

واستطرد وزير الدفاع قائلاً إنه “تمكنا من صناعة هذه التقنيات الدفاعية تحت تأثير الحظر الظالم على بلادنا”، مضيفاً أن “ايران تحتل اليوم المرتبة العشرين بالعالم من حيث قدراتها الدفاعية وهي قادرة على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلاً عن المتوسطة والقريبة” . وفيما لفت الى أن كافة الانجازات الدفاعية تتم بمشاركة المؤسسات الايرانية، أضاف أنه “اكدنا على مد يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع مختلف دول العالم وبلدان المنطقة .”

المصدر: وكالة أنباء فارس