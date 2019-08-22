ترامب: “الله اختارني” لخوض الحرب مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنه “المختار” من الله لأداء هذه المهمة.وفق زعمه.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض “هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون”.

وأضاف “أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة”. قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلا “أنا هو المختار”. مقتبسا في ذلك مصطلحاً صهيونياً ، وأتى تصريح الرئيس الأميركي في نفس اليوم الذي استهله بتغريدات أورد فيها تصريحا للمعلق الإذاعي المحافظ واين آلن روت الذي قال إن “الرئيس ترامب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية (…) واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل”.

وأضاف ترامب عبر تويتر “شكرا لك واين آلن روت على هذه الكلمات اللطيفة للغاية”.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي. ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي. لا يبدو أن القابع في البيت الأبيض بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية