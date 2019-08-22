القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي غرفة عمليات العدو في جيزان

استهدفت القوة الصاروخية مساء اليوم الأربعاء؛ بصاروخ باليستي متوسط المدى غرفة العمليات المشتركة للعدو في صامطة بجيزان.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير غرفة العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

وأوضح سريع أن عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.

يذكر أن القوة الصاروخية أطلقت أمس الأول؛ صاروخا باليستيا من طراز “نكال” على تجمع وعرض عسكري للغزاة والمخدوعين في معسكر ماس في مأربّ حيث أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود قوى العدوان .

المصدر: المسيرة