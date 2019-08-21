القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخا بالسيتيا متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة في #صامطة بجيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 23:44

القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخا بالسيتيا متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة في #صامطة بجيزان

منذ 38 mins 21 August، 2019
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