اليمن: مصرع مرتزقة بكمائن لوحدة الهندسة وإفشال تسلل في نجران

قُتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي، اليوم الأربعاء، إثر كمائن محكمة استهدفهم في محور نجران. وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان استهدفت عدد من مرتزقة الجيش السعودي بكمين محكم أثناء محاولة تسلل فاشلة لهم قبالة السديس في مجازة عسير؛ مؤكدا سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح. وفي الربعة بصحراء الأجاشر قبالة نجران قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بكمائن نوعية لوحدة الهندسة العسكرية.

وكان مجاهدو الجيش واللجان أعطبوا في وقت سابق اليوم؛ آلية لمرتزقة الجيش السعودي في موقع الحماد بقذائف المدفعية؛ ما أدى الى مصرع وإصابة من عليها من المرتزقة.

المصدر: المسيرة