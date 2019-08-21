تركيا والولايات المتحدة تتقفان على بدء تطبيق المرحلة الاولى من خطة المنطقة الآمنة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال اتصال هاتفي بوزير الحرب الأميركي مارك إيسبر ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات بشمال سوريا وفق تطلعات أنقرة، والجدول الزمني المحدد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع خلوصي أكار اجرى اتصالا هاتفيا بوزير الحرب الأميركي مارك إيسبر، اليوم، “أكد خلاله ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شمال سوريا وفقا لتطلعات تركيا، والجدول الزمني المحدد”. وأضاف البيان أن أكار اتفق مع ايسبر على بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة المنطقة الآمنة اعتبارا من اليوم الاربعاء.

وتابع البيان أن الجانبيان اتفقا على “اجتماع الوفود العسكرية الأميركية والتركية في أقرب وقت ممكن في أنقرة؛ لبحث مراحل التالية لخطة المنطقة الآمنة”، لافتا إلى أن أكار “أكد لمارك ايسبر آراء وتطلعات تركية المعروفة حول المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شرق الفرات”.

المصدر: سبوتنيك