لقاء السيد الحوثي وغريفيث ناقش الجمود الذي يعاني منه المبعوث الأممي في جولاته المتكررة والغير منتجة

ﺇﻟﺘﻘﻰ قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الاربعاء ﺑﺎﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷ‌ﻣﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻗﺮﻳﻔﻴﺚ .

وبحسب انصار الله بإن اللقاء تخلله مناقشة الجمود الذي يعاني منه المبعوث الأممي في جولاته المتكررة والغير منتجة، والتي لم يعد بها جديد يذكر غير إعادة تدوير في الزوايا الضيقة إضافة الى تذكيره بموقفنا السابق الذي استجبنا فيه لمبادرته حول اجراء عملية جزئية لتبادل الاسرى والمعتقلين إضافة الى المطالبة الصريحة والمستمرة لاستكمال اتفاق السويد خاصة المتعلق باتفاق الحديدة بعد تنفيذنا إعادة الانتشار من طرف واحد وكذلك التفاهمات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات لاسيما في ظل الوضع الإنساني المتفاقم والمخاطر المتعددة .

كما تم تنبيهه الى أهمية أن يلحظ المستوى المطلوب من الحياد .

المصدر: انصار الله