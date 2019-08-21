جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 23:45
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات
منذ 2 ساعة
21 August، 2019
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