جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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August 21 2019 - 23:45

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات

منذ 2 ساعة 21 August، 2019
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