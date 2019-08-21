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August 21 2019 - 21:35

الدنمارك تعلق على قرار ترامب تأجيل زيارة البلاد

منذ 1 ساعة 21 August، 2019
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أخبار دولية - الدنمارك

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، إن إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارته لبلادها لن يغير “العلاقات الطيبة” بين كوبنهاغن وواشنطن.

وأكدت فريدريكسن أن قرار ترامب إلغاء زياته “مفاجئ ومؤسف”، مضيفة أنها كانت تتطلع لمناقشة التحديات التي يواجهها القطب الشمالي مع الرئيس الأمريكي.

وأشارت إلى أن هذا الإلغاء لن يؤثر على التعاون العسكري والتجاري “الاستراتيجي” بين البلدين.

وشددت فريدريكسن على أن التطورات التي تشهدها منطقة القطب الشمالي تستدعي تعاونا أقوى بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ترامب قرر تأجيل زيارته المخطط لها مطلع الشهر المقبل إلى الدنمارك، بسبب “قلة اهتمام” كوبنهاغن ببيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة.

من جهتها، وصفت رئيسة وزراء الدنمارك في وقت سابق فكرة شراء واشنطن جزيرة غرينلاند بـ “السخيفة”، وأكدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي اهتمامه فعلا باستحواذ بلاده عليها، أن الجزيرة ليست للبيع.

المصدر: وكالة رويترز

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