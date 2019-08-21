حملة مداهمات واسعة في برلين لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت الشرطة الألمانية وسلطات الجمارك عن تنفيذ حملة مداهمات أمنية واسعة النطاق في برلين، ضمن الجهود لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب العمالة الأجنبية.

وحسب “دويتشه فيلي”، فإن 1900 فرد من الشرطة وسلطات الجمارك شاركوا في المهمة التي استهدفت أكثر من مئة منزل ومحل في العاصمة يشتبه بوجود صلات لها بالاتجار بالبشر.

وأعلن الادعاء العام عبر “تويتر” أن الاتهامات الموجهة للمستهدفين بالحملة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال العمالة وتهريب الأجانب، فيما لم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل نظرا لاستمرار التحقيق.

المصدر: وكالات