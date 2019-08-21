الوزير قماطي: معادلات انتصار تموز ما زالت قائمة على مستوى العالم العربي

رعى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي الاحتفال الذي نظمته التعبئة الرياضية في حزب الله في بلدة عين قانا الجنوبية لافتتاح مهرجان الانتصار الالهي لكرة القدم، في حضور شخصيات وحشد من ابناء البلدة.

وبعد النشيد الوطني ونشيد حزب الله، ألقى قماطي كلمة اشاد فيها “بالعمل الرياضي واهميته على جميع الصعد النفسية والبدنية والاخلاقية”، معتبرا أن “الرياضة اخلاق ومحبة”.

وقال قماطي: “ان انتصار تموز 2006 هو انتصار الهي وتاريخي، وان معادلات تموز ما زالت قائمة ليس على مستوى مواجهة لبنان مع اسرائيل بل على مستوى العالم العربي أصبحت المقاومة تصنع معادلة ردع، وأصبح العالم بغطرسته من اميركا وبعض دول اوروبا واسرائيل وبعض الدول العربية مرجعية تضع حسابا للمقاومة التي هي رقم حاضر باستمرار امام اي قرار يريدون ان يتخذوه في المنطقة، فهي معادلة ردع لحماية الوطن ومعادلة ردع لحماية دول محور المقاومة وردع الفكر الدولي السياسي”.

ثم تسلم قماطي درع عربون وفاء من التعبئة الرياضية – شعبة عين قانا، وسلم درعا للمسؤول الرياضي في قناة “المنار”، ليقام بعدها مبارات ودية بين فريقي “المنار” الرياضي وفريق عين قانا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام