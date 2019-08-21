تكتل لبنان القوي قدم اقتراح قانون لانجاز مسح وظيفي شامل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 19:16

تكتل لبنان القوي قدم اقتراح قانون لانجاز مسح وظيفي شامل

منذ 28 mins 21 August، 2019
امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان
امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان
لبنان

قدم تكتل لبنان القوي اليوم، اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين من القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية إلى حين إنجاز مسح وظيفي شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات، وتحديد الفوائض والنواقص في هذه الوظائف.

ووقع الاقتراح النواب: جبران باسيل، ابراهيم كنعان، سيزار ابي خليل، ادي معلوف، ميشال معوض، جورج عطالله، سليم عون، حكمت ديب، اسعد درغام وأنطوان بانو.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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