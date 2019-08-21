حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الاربعاء: اقفالان و42 ضبطا و14 انذارا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 19:16

حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الاربعاء: اقفالان و42 ضبطا و14 انذارا

منذ 59 mins 21 August، 2019
وزارة العمل
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل البيان الآتي: “استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون، وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان. وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وامن الدولة وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.

وشمل التفتيش 12 منطقة اليوم الاربعاء في 21 الحالي، هي: الحدت – بيروت، الاوزاعي، بئر حسن، الاشرفية، السوديكو، المعاملتين، خيزران، الصرفند، كفرتبنيت، ارنون، خط الزهراني و اللبوة.

وزار المفتشون 61 مؤسسة ومحلا.

والنتيجة بالارقام:
* اقفالان 2.
* 42 ضبطا.
* 14 انذارا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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