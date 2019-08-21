الحشد الشعبي يُحبط مخططاً ارهابياً لاستهداف القوات الأمنية في سامراء

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما قتلت واصابت عددا من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال اعلام الحشد الشعبي إن معلومات استخباراتية وردت الى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الكوش شرق سامراء تخطط لاستهداف القطعات الامنية، مبينا أن قيادة العمليات أوعزت إلى أبطال الاسناد في اللواء ٣١٤ بالتوجه ومعالجة الموقف.

وأضاف أن ابطال اللواء ٣١٤ قاموا باستهداف التواجد الداعشي بقنابر الهاون بشكل مكثف مما أسفر ذلك عن إصابات دقيقة في صفوف العدو بين قتيل وجريح .

المصدر: الحشد الشعبي